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#РПЛ #Футбол #Зенит #Спартак #коронавирус

«Зенит» и «Спартак» сыграют при пустых трибунах

15 декабря, 17:18

«Зенит» официально рассказал, что на матч со «Спартаком» попадут только владельцы абонементов в клубные бизнес-ложи. Так произошло из-за сложной обстановки с заболеваемостью коронавирусом в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 19-м туре РПЛ. Для каждого из клубов это будет последний матч перед зимней паузой.

Сейчас «Зенит» лидирует в таблице РПЛ. «Спартак» идет вторым с отставанием в три очка. В первом круге команды сыграли со счетом 1:1.

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