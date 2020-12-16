Фанаты «Зенита» и «Спартака» конфликтовали на трибунах. Официально игра проходила без зрителей

«Зенит» и «Спартак» (3:1) проводили матч без зрителей в Санкт-Петербурге. Это официальное решение, о котором писал сам «Зенит». Оно вызвано сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Выдержка из заявления «Зенита» от 15 декабря: «На игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны».

«СЭ» писал, что на игру попадут около 1700 фанатов. 15 декабря «Спартак» рассказал в соцсетях, что «Зенит» не выделил ему гостевую квоту. Получается, что болельщиков из Москвы на игре вообще быть не могло.

Перед матчем фанаты «Зенита» на своем привычном месте подготовили красочный баннер, на котором лев победил гладиаторов. Вокруг – пустота.