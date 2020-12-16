Фанаты «Зенита» и «Спартака» конфликтовали на трибунах. Официально игра проходила без зрителей
«Зенит» и «Спартак» (3:1) проводили матч без зрителей в Санкт-Петербурге. Это официальное решение, о котором писал сам «Зенит». Оно вызвано сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Выдержка из заявления «Зенита» от 15 декабря: «На игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны».
«СЭ» писал, что на игру попадут около 1700 фанатов. 15 декабря «Спартак» рассказал в соцсетях, что «Зенит» не выделил ему гостевую квоту. Получается, что болельщиков из Москвы на игре вообще быть не могло.
Перед матчем фанаты «Зенита» на своем привычном месте подготовили красочный баннер, на котором лев победил гладиаторов. Вокруг – пустота.
В реальности было немного по-другому. Боковые трибуны действительно были пустые, но на центральных секторах мелькали фанаты. Один из фанатов «Спартака» порадовался пробитому выезду и выложил в сториз инстаграма фото с матча. Потом показал все другим постом: болельщики двух команд сидели рядом, некоторые люди были без масок.
Другие фанаты «Спартака» радовались пробитому выезду:
Во время первого тайма между фанатами «Спартака» и «Зенита» возник конфликт, который погасили только стюарды и ОМОН. Фанаты «Спартака» в итоге пересели на гостевой сектор, который обычно им и предназначается. Ситуацию подробно расписывал в своем канале журналист Сергей Егоров. Так это выглядело с трибун:
А так болельщики «Спартака» смотрели матч в изоляции. Вокруг ОМОН, а на заднем плане видны активные фанаты «Зенита». Близко их показывал в телеграм-канале Василий Конов.
Пресс-служба РПЛ сделала официальное заявление о ситуации: «Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность».