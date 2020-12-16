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#РПЛ #Футбол #Зенит #Спартак #коронавирус

Фанаты «Зенита» и «Спартака» конфликтовали на трибунах. Официально игра проходила без зрителей

вчера, 22:45
Александр Плеханов

Сердар Азмун празднует гол в ворота «Спартака».

твиттер «Зенита»

«Зенит» и «Спартак» (3:1) проводили матч без зрителей в Санкт-Петербурге. Это официальное решение, о котором писал сам «Зенит». Оно вызвано сложной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Выдержка из заявления «Зенита» от 15 декабря: «На игре смогут побывать посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны».

«СЭ» писал, что на игру попадут около 1700 фанатов. 15 декабря «Спартак» рассказал в соцсетях, что «Зенит» не выделил ему гостевую квоту. Получается, что болельщиков из Москвы на игре вообще быть не могло.

Перед матчем фанаты «Зенита» на своем привычном месте подготовили красочный баннер, на котором лев победил гладиаторов. Вокруг – пустота.

твиттер «Зенита»

В реальности было немного по-другому. Боковые трибуны действительно были пустые, но на центральных секторах мелькали фанаты. Один из фанатов «Спартака» порадовался пробитому выезду и выложил в сториз инстаграма фото с матча. Потом показал все другим постом: болельщики двух команд сидели рядом, некоторые люди были без масок.

инстаграм winny_on_tour

Другие фанаты «Спартака» радовались пробитому выезду:

инстаграм leofcsm

инстаграм a_a_a_7_6

Во время первого тайма между фанатами «Спартака» и «Зенита» возник конфликт, который погасили только стюарды и ОМОН. Фанаты «Спартака» в итоге пересели на гостевой сектор, который обычно им и предназначается. Ситуацию подробно расписывал в своем канале журналист Сергей Егоров. Так это выглядело с трибун:

А так болельщики «Спартака» смотрели матч в изоляции. Вокруг ОМОН, а на заднем плане видны активные фанаты «Зенита». Близко их показывал в телеграм-канале Василий Конов.

Пресс-служба РПЛ сделала официальное заявление о ситуации: «Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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