Снежная буря сорвала матч Бундеслиги. Все поле – сплошной сугроб ❄️

Матч «Арминии» и «Вердера» был запланирован на воскресный вечер. Это игра двух аутсайдеров Бундеслиги, которая имела значение для таблицы. «Вердер» идет 11-м и на пять очков опережает «Арминию». Сама «Арминия» 16-я – такое место дает ей право на стыковые матчи за место в Бундеслиге.

«Арминия» и «Вердер» сыграют в другой день. «Арминия» пишет, что матч стал жертвой наступления зимы. Игра перенесена на неопределенную дату, которую позже определит лига. Снег в Билефельде ожидается до вечера понедельника. Местные жители выкладывают в инстаграм фотографии заснеженного города.