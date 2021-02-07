Снежная буря сорвала матч Бундеслиги. Все поле – сплошной сугроб ❄️
Матч «Арминии» и «Вердера» был запланирован на воскресный вечер. Это игра двух аутсайдеров Бундеслиги, которая имела значение для таблицы. «Вердер» идет 11-м и на пять очков опережает «Арминию». Сама «Арминия» 16-я – такое место дает ей право на стыковые матчи за место в Бундеслиге.
«Арминия» и «Вердер» сыграют в другой день. «Арминия» пишет, что матч стал жертвой наступления зимы. Игра перенесена на неопределенную дату, которую позже определит лига. Снег в Билефельде ожидается до вечера понедельника. Местные жители выкладывают в инстаграм фотографии заснеженного города.
Бундеслига пишет, что снег в городе не прекращается. Организаторы консультировались с представителями обеих команд. Все подумали, что перенос будет лучше для безопасности игроков. Это 389-я отмена матча с момента основания Бундеслиги в ее текущем виде. Так выглядит поле на стадионе «Арминии»:
«Вердер» показывал момент уборки поля на видео:
Kicker вспомнил последнюю отмену игры Бундеслиги из-за погоды. Такое было в феврале 2020-го, когда матч «Боруссии» М и «Кельна» не состоялся из-за урагана. Снегопад накрыл не только Билефельд. Игра «Падерборна» и «Хайденхайма» во второй Бундеслиге тоже перенесена. «Падерборн» пишет в твиттере, что на его поле тоже слишком много снега.