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#Арминия #Футбол #Бундеслига #Вердер

Снежная буря сорвала матч Бундеслиги. Все поле – сплошной сугроб ❄️

вчера, 17:07
Александр Плеханов

Официальный сайт «Арминии»

Матч «Арминии» и «Вердера» был запланирован на воскресный вечер. Это игра двух аутсайдеров Бундеслиги, которая имела значение для таблицы. «Вердер» идет 11-м и на пять очков опережает «Арминию». Сама «Арминия» 16-я – такое место дает ей право на стыковые матчи за место в Бундеслиге.

«Арминия» и «Вердер» сыграют в другой день. «Арминия» пишет, что матч стал жертвой наступления зимы. Игра перенесена на неопределенную дату, которую позже определит лига. Снег в Билефельде ожидается до вечера понедельника. Местные жители выкладывают в инстаграм фотографии заснеженного города.

Бундеслига пишет, что снег в городе не прекращается. Организаторы консультировались с представителями обеих команд. Все подумали, что перенос будет лучше для безопасности игроков. Это 389-я отмена матча с момента основания Бундеслиги в ее текущем виде. Так выглядит поле на стадионе «Арминии»:

«Вердер» показывал момент уборки поля на видео:

Kicker вспомнил последнюю отмену игры Бундеслиги из-за погоды. Такое было в феврале 2020-го, когда матч «Боруссии» М и «Кельна» не состоялся из-за урагана. Снегопад накрыл не только Билефельд. Игра «Падерборна» и «Хайденхайма» во второй Бундеслиге тоже перенесена. «Падерборн» пишет в твиттере, что на его поле тоже слишком много снега.

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