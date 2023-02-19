Фиорентина - Эмполи: 19 февраля 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
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Фиорентина - Эмполи: 19 февраля 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 23 тур

Серия А,

Италия
19 февр. 2023, -:- МСК
19.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

03.04.2022 03 апр. 2022 вс 13:30
Фиорентина
1 : 0
Эмполи
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 13:30
Фиорентина
1
Эмполи
0
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
Эмполи
2 : 1
Фиорентина
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
Эмполи
2
Фиорентина
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:30
Эмполи
1
Фиорентина
0
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фиорентина
3
Эмполи
1
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Фиорентина
1
Эмполи
2
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Эмполи
0
Фиорентина
4
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 13:30
Эмполи
2 : 0
Фиорентина
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 13:30
Эмполи
2
Фиорентина
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Фиорентина
2 : 2
Эмполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Фиорентина
2
Эмполи
2
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
Эмполи
2 : 3
Фиорентина
10.05.2015 10 мая 2015 вс 19:00
Эмполи
2
Фиорентина
3
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Эмполи
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Фиорентина
1
Эмполи
1
24.11.2011 24 нояб. 2011 чт 20:00
Фиорентина
2 : 1
Эмполи
24.11.2011 24 нояб. 2011 чт 20:00
Фиорентина
2
Эмполи
1
27.01.2008 27 янв. 2008 вс 17:00
Эмполи
0 : 2
Фиорентина
27.01.2008 27 янв. 2008 вс 17:00
Эмполи
0
Фиорентина
2
26.08.2007 26 авг. 2007 вс 16:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
26.08.2007 26 авг. 2007 вс 16:00
Фиорентина
3
Эмполи
1

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