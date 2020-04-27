Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы

Об этом рассказал агент футболиста Фредерик Герра:

«Жуниор начинает дышать сам, что очень хорошо. Мы, несомненно, движемся к хорошим новостям. Сначала у него был отрицательный результат на коронавирус, а затем положительный».

Жуниор Самбия был госпитализирован в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.