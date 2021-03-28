Россия (мол.) - Франция (мол.): 28 марта 2021 смотреть онлайн

Россия (мол.)
-:-

Россия (мол.) - Франция (мол.): 28 марта 2021 смотреть онлайн

Франция (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 2 тур

Чемпионат Европы U-21,

2 тур
28 марта 2021, 23:00 МСК
28.03.2021, 23:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Россия (мол.)
мин
12
Максименко
Александр Максименко
3
Дивеев
Игорь Дивеев
4
Евгеньев
Роман Евгеньев
14
Маслов
Павел Маслов
2
Тикнизян
Наир Тикнизян
19
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Обляков
Иван Обляков
21
Глебов
Данил Глебов
22
Захарян
Арсен Захарян
13
Макаров
Денис Макаров
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
23
Адамов
Денис Адамов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
16
Калугин
Никита Калугин
-
5
Круговой
Данил Круговой
-
18
Уткин
Даниил Уткин
-
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
-
6
Голубев
Артем Голубев
-
17
Грулев
Вячеслав Грулев
-
15
Куликов
Даниил Куликов
-
20
Умяров
Наиль Умяров
-
11
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
8
Тюкавин
Константин Тюкавин
-
Франция (мол.)
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
7
Трюффер
Адриен Трюффер
12
Кунде
Жюль Кунде
5
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
3
Фофана
Уэсли Фофана
4
Камара
Бубакар Камара
10
Гендузи
Маттео Гендузи
17
Камавинга
Эдуардо Камавинга
15
Февр
Ромен Февр
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
9
Гуири
Амин Гуири
Запасные
23
Меслие
Илан Меслие
-
16
Берто
Димитри Берто
-
21
Мауасса
Файто Мауасса
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
2
Калюлю
Пьер Калюлю
-
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
20
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
14
Чуамени
Орельен Чуамени
-
8
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
-
19
Лорьенте
Арман Лорьенте
-
18
Муани
Рандаль Коло Муани
-