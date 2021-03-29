Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию

Последний матч в группе Россия проведет против Дании. Франция сыграет с Исландией.

Если Россия проиграет или сыграет вничью с Данией, то выйти поможет только поражение Франции от Исландии.

Если Россия победит, нужно чтобы Франция не выиграла у Исландии.

Если же Франция обыграет Исландию, России надо выигрывать у датчан в два мяча.

При победе Франции над Исландией и России над Данией у трех команд будет по шесть очков и будет считаться разница мячей во встречах между ними. У Франции она останется 2:1, у России сейчас 0:2, а у Дании – 1:0.

Матчи пройдут 31 марта.