Россия U21
Евро-2021
Футбол
Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию
4 часа назад
Сборная России U21 уступила французам во втором туре Евро-2021. Положение после двух туров – следующее:
Последний матч в группе Россия проведет против Дании. Франция сыграет с Исландией.
- Если Россия проиграет или сыграет вничью с Данией, то выйти поможет только поражение Франции от Исландии.
- Если Россия победит, нужно чтобы Франция не выиграла у Исландии.
- Если же Франция обыграет Исландию, России надо выигрывать у датчан в два мяча.
При победе Франции над Исландией и России над Данией у трех команд будет по шесть очков и будет считаться разница мячей во встречах между ними. У Франции она останется 2:1, у России сейчас 0:2, а у Дании – 1:0.
Матчи пройдут 31 марта.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые