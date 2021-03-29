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#Россия U21 #Футбол #Евро-2021

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию

4 часа назад

Сборная России U21 уступила французам во втором туре Евро-2021. Положение после двух туров – следующее:

Последний матч в группе Россия проведет против Дании. Франция сыграет с Исландией.

  • Если Россия проиграет или сыграет вничью с Данией, то выйти поможет только поражение Франции от Исландии.
  • Если Россия победит, нужно чтобы Франция не выиграла у Исландии.
  • Если же Франция обыграет Исландию, России надо выигрывать у датчан в два мяча.

При победе Франции над Исландией и России над Данией у трех команд будет по шесть очков и будет считаться разница мячей во встречах между ними. У Франции она останется 2:1, у России сейчас 0:2, а у Дании – 1:0.

Матчи пройдут 31 марта.

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