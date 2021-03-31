Россия U21
Футбол
Евро-2021
#Россия U21 #Футбол #Евро-2021
Поделиться:

Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз

0

Молодежная сборная России на чемпионате Европы обыграла Исландию, но уступила Франции и Дании. Наша команда вылетела с Евро, заняв третье место в группе.

Статистика ударов во всех трех матчах была в пользу российской команды:

  • 17:2 с Исландией.
  • 10:9 с Францией.
  • 13:6 с Данией.

Россия нанесла 40 ударов, из них 16 – в створ. С игры она забила всего три гола и реализовала пенальти. Дании и Франции наша команда забить не смогла.

Плей-офф молодежного Евро пройдет с 31 мая по 6 июня.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия U21
#Футбол
#Евро-2021