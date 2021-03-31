Россия U21
Футбол
Евро-2021
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Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
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Молодежная сборная России на чемпионате Европы обыграла Исландию, но уступила Франции и Дании. Наша команда вылетела с Евро, заняв третье место в группе.
Статистика ударов во всех трех матчах была в пользу российской команды:
- 17:2 с Исландией.
- 10:9 с Францией.
- 13:6 с Данией.
Россия нанесла 40 ударов, из них 16 – в створ. С игры она забила всего три гола и реализовала пенальти. Дании и Франции наша команда забить не смогла.
Плей-офф молодежного Евро пройдет с 31 мая по 6 июня.
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