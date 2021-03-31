Россия U21
Евро-2021
Футбол
Игроки «Краснодара» не сыграли ни минуты на молодежном Евро
час назад
Молодежная сборная России уступила 0:3 Дании и вылетела с чемпионата Европы. Ранее наша команда выиграла у Исландии 4:1 и проиграла Франции 0:2.
Россия заняла третье место в группе и не сыграет в плей-офф, который пройдет с 31 мая по 6 июня.
Из 23 игроков, вызванных Михаилом Галактионовым на турнир, двое представляют «Краснодар» – это Магомед Шапи-Сулейманов и Даниил Уткин. Оба игрока так и не вышли ни разу на поле во время чемпионата Европы.
В квалификации к Евро Россия провела десять игр. Шапи-Сулейманов выходил в восьми, Уткин – в семи.
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