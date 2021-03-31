Россия U21
Евро-2021
Россия проиграла Дании и вылетела с молодежного Евро
2 часа назад
- Матч закончился со счетом 0:3 в пользу Дании. В первом тайме два гола забиты за минуту – на 10-й и 11-й минутах. Третий мяч – в концовке на 90-й минуте.
- Это был последний матч группового этапа, в котором решалось, какие сборные выйдут в плей-офф. России нужно было побеждать с разницей в два гола, чтобы обеспечить выход.
- По итогам турнира в четвертьфинал из группы вышли Дания (9 очков) и Франция (6). Россия с 3 очками заняла третье место, Исландия (0) – последнее.
- В трех матчах Россия забила четыре гола (все – Исландии) и пропустила шесть.
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