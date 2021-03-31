Россия U21
Евро-2021
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#Россия U21 #Россия U21 #Евро-2021

Россия проиграла Дании и вылетела с молодежного Евро

2 часа назад
  • Матч закончился со счетом 0:3 в пользу Дании. В первом тайме два гола забиты за минуту – на 10-й и 11-й минутах. Третий мяч – в концовке на 90-й минуте.
  • Это был последний матч группового этапа, в котором решалось, какие сборные выйдут в плей-офф. России нужно было побеждать с разницей в два гола, чтобы обеспечить выход.
  • По итогам турнира в четвертьфинал из группы вышли Дания (9 очков) и Франция (6). Россия с 3 очками заняла третье место, Исландия (0) – последнее.
  • В трех матчах Россия забила четыре гола (все – Исландии) и пропустила шесть.
Матч завершен
Дания (мол.)
Брун-Ларсен 10
Драйер 11
Хольс 90
3:0
Матч завершен
Россия (мол.)
Источник:
Гол.ру
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