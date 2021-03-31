Дания (мол.) - Россия (мол.): 31 марта 2021 смотреть онлайн

Дания (мол.)
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Дания (мол.) - Россия (мол.): 31 марта 2021 смотреть онлайн

Россия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 3 тур

Чемпионат Европы U-21,

3 тур
31 марта 2021, 19:00 МСК
31.03.2021, 19:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Дания (мол.)
мин
6
Nikolas Nartey
Nikolas Nartey
19
Исаксен
Густав Исаксен
1
Кристенсен
Оливер Кристенсен
23
W. Faghir
W. Faghir
3
Поульсен
Андреас Поульсен
5
Нельссон
Виктор Нельссон
15
R. Carstensen
R. Carstensen
10
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
6
Magnus Kofod Andersen
Magnus Kofod Andersen
8
J. Lindstrom
J. Lindstrom
Запасные
2
Расмуссен
Мадс Расмуссен
-
13
Алвес
Фредерик Алвес
-
11
Драйер
Андерс Драйер
-
18
Йенсен
Виктор Йенсен
-
17
Дарами
Мохаммед Дарами
-
16
Peter Vindahl Jensen
Peter Vindahl Jensen
-
22
Mads Hermansen
Mads Hermansen
-
21
Carlo Holse
Carlo Holse
-
9
N. Frederiksen
N. Frederiksen
-
7
Nikolai Laursen
Nikolai Laursen
-
14
Morten Hjulmand
Morten Hjulmand
-
Россия (мол.)
мин
12
Максименко
Александр Максименко
3
Дивеев
Игорь Дивеев
4
Евгеньев
Роман Евгеньев
14
Маслов
Павел Маслов
2
Тикнизян
Наир Тикнизян
19
Лесовой
Даниил Лесовой
10
Обляков
Иван Обляков
21
Глебов
Данил Глебов
22
Захарян
Арсен Захарян
13
Макаров
Денис Макаров
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
23
Адамов
Денис Адамов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
16
Калугин
Никита Калугин
-
5
Круговой
Данил Круговой
-
18
Уткин
Даниил Уткин
-
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
-
6
Голубев
Артем Голубев
-
17
Грулев
Вячеслав Грулев
-
15
Куликов
Даниил Куликов
-
20
Умяров
Наиль Умяров
-
11
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
8
Тюкавин
Константин Тюкавин
-