Что за сборная России на Евро U21: невызов звезды из-за драки, ни одного игрока из евроклуба и тренер, который сам ушел из «Ахмата»
24 марта стартует чемпионат Европы U21. Из-за коронавируса и переноса Евро-2020 его раздробили на два этапа. Первый, групповой – начнется в конце марта. Второй, плей-офф – пройдет с 31 мая по 6 июня.
Сборная России U21 попала в группу с Исландией, Францией и Данией. Календарь матчей группового этапа:
- 25 марта – с Исландией.
- 28 марта – с Францией.
- 31 марта – с Данией.
Что за люди в составе этой России. И кого там вдруг не оказалось
Полный состав на матчи группового этапа выглядит так:
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).
Нападающие: Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).
• Пока что главный конфликт вокруг этого состава – невызов Николая Рассказова. «Чемпионат» пишет, что причина – ссора с Наилем Умяровым. По данным этого инсайда, они подрались в перерыве матча молодежной сборной против Польши.
Косвенно эту информацию подтвердил агент Валериюс Мижигуркис, который работает с Рассказовым. Мижигуркис в интервью журналисту Сергею Егорову сказал, что на карьеру Рассказова в молодежной сборной повлиял инцидент в раздевалке.
• В этом вызове нет ни одного человека, который приехал из иностранных чемпионатов. Тренерский штаб хотел Алексея Татаева из «Млады», но тот не приехал в сборную из-за травмы.
• Еще из-за травм не приехали Максим Глушенков («Химки»), Матвей Сафонов (тот давно не играет за «Краснодар») и Константин Кучаев.
• Всего в сборной оказалось два игрока из ФНЛ: Иван Ломаев выступает за «Крылья»; Никита Калугин – за «Нефтехимик».
• В составе есть игроки, которые сияют этой весной в РПЛ. Например, Денис Макаров из «Рубина» (2+1 этой весной). Или Константин Тюкавин (дубль в матче против «Краснодара» и гол «Спартаку» в Кубке).
Тренер недавно был одним из самых молодых клубных в Европе
Михаилу Галактионову в мае исполнится 37. И сборная U21, с которой он работает с 2019-го – второе по масштабу место в его карьере. Первое – «Ахмат», в котором он пробыл почти год. В возрасте 33 лет он был одним из самых молодых тренеров Европы.
Профессиональная карьера Галактионова закончилась в 23. Об этом он говорил:
«Я прошел много этапов становления футболиста – юношескую сборную и т.д. Мотаться дальше по низшим дивизионам не было желания, а подняться до РФПЛ – не хватило здоровья. Я выбрал образование и преодолел все ступени, начиная с самого низа и заканчивая лицензией «Pro».
Тренерскую карьеру Галактионов начинал в мини-футболе, поработал в «Дине», а потом переключился на большой футбол. Спустя 10 лет работы с детьми и в низших лигах он дошел до «Ахмата», из которого потом ушел сам.
«Уйти оттуда было моим решением. Никто меня не увольнял, не просил написать заявление об уходе. Мы в том сезоне закончили календарный год на шестом месте – ушли на зимний перерыв в зоне еврокубков. Весной после паузы, к сожалению, набрали всего одно очко в четырех матчах, опустились на девятое место. Были определенные моменты, из-за которых я решил покинуть команду».
В декабре-2018 РФС утвердил его старшим тренером молодежной сборной. При нем молодежка впервые сыграет на крупном турнире. Перед Евро он дал большое интервью GQ. Главные мысли:
- «Этот пласт игроков мы отобрали еще в 15-летнем возрасте. Они у нас прошли два чемпионата Европы – в 17 лет и 19 лет, чемпионат мира в 2016 году. Впоследствии эти ребята стали костяком молодежной сборной России, к ним добавлялись и новые футболисты. Практически все заиграли в Премьер-лиге, они на виду, и мы этим очень гордимся».
- «На чемпионате Европы мы встретимся со сборными Исландии, Франции и Дании. Топовыми соперниками, хотя на этом этапе априори не может быть слабых команд».
- «Я не мечтаю, просто стараюсь работать качественно, много. На сегодняшний день есть цель – выиграть Евро, надо ее реализовать. Дальше буду смотреть по факту, любое приглашение нужно завоевать».
Наши игроки много говорят о трех победах в группе. Неосторожно: у соперников безумно сильные составы
Перед групповым этапом футболисты сборной дежурно заряжали, что именно нашу команду должны бояться или что на встречи с Францией, Данией и Исландией все рассчитывают на три победы.
Но. Соперники не проходняк.
Франция
Из ультрапопулярных игроков там есть Лафонт, Камавинга, Диаби, Эдуар и Аур, чью стоимость Transfermarkt оценивает в 50 млн евро.
Исландия
Тут не так много звезд, но главной – Исаку Бергманну – сейчас 17 лет. И им реально интересуются топ-клубы. Главный кандидат – «МЮ», за который сам Йоханнессон болеет с детства.
Бергманн уже жил в Манчестере – семья обосновалась в городе в тот момент, когда его отец Джои Гуйонссон играл в Англии: «Вулверхэмптон», «Лестер» , «Бернли» и «Хаддерсфилд».
Бергманн уже отклонял предложения «МЮ» перед стартом сезона. Он сделал это ради игры в «Норчепинге», хотя с ним лично несколько раз общался Сульшер.
Дания
Тут выделяются две фамилии. Первая – Виктор Нельсон, защитник «Копенгагена». Его отец, который некоторое время заменял агента, общался с «Интером» и «Миланом». Но до трансфера обсуждения не дошли.
Вторая – Якоб Бруун Ларсен. У него уже есть опыт игры в Бундеслиге – за «Хоффенхайм» и «Боруссию» Д. Сейчас Ларсен играет в «Андерлехте». А перед стартом Евро U21 он сказал: «Настроение – выиграть всех. Мы сильны. Я не хочу делать прогнозы, но мы настроены максимально серьезно».