Что за сборная России на Евро U21: невызов звезды из-за драки, ни одного игрока из евроклуба и тренер, который сам ушел из «Ахмата»

Что за люди в составе этой России. И кого там вдруг не оказалось

Полный состав на матчи группового этапа выглядит так:

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Круговой («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»).

Нападающие: Вячеслав Грулев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).

• Пока что главный конфликт вокруг этого состава – невызов Николая Рассказова. «Чемпионат» пишет, что причина – ссора с Наилем Умяровым. По данным этого инсайда, они подрались в перерыве матча молодежной сборной против Польши.

Косвенно эту информацию подтвердил агент Валериюс Мижигуркис, который работает с Рассказовым. Мижигуркис в интервью журналисту Сергею Егорову сказал, что на карьеру Рассказова в молодежной сборной повлиял инцидент в раздевалке.

• В этом вызове нет ни одного человека, который приехал из иностранных чемпионатов. Тренерский штаб хотел Алексея Татаева из «Млады», но тот не приехал в сборную из-за травмы.

• Еще из-за травм не приехали Максим Глушенков («Химки»), Матвей Сафонов (тот давно не играет за «Краснодар») и Константин Кучаев.

• Всего в сборной оказалось два игрока из ФНЛ: Иван Ломаев выступает за «Крылья»; Никита Калугин – за «Нефтехимик».

• В составе есть игроки, которые сияют этой весной в РПЛ. Например, Денис Макаров из «Рубина» (2+1 этой весной). Или Константин Тюкавин (дубль в матче против «Краснодара» и гол «Спартаку» в Кубке).