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#Россия U21 #Футбол #Евро-2021

Где смотреть матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года

вчера, 16:29

В первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Исландией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

Матч пройдет 25 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 19:50.

  • В группе с Россией и Исландией также играют Франция и Дания.
  • Россия сыграет с Францией 28 марта, а с Данией – 31го.
  • В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.
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