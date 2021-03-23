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Где смотреть матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года
вчера, 16:29
В первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Исландией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.
Матч пройдет 25 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.
Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 19:50.
- В группе с Россией и Исландией также играют Франция и Дания.
- Россия сыграет с Францией 28 марта, а с Данией – 31го.
- В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.
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