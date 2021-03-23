Где смотреть матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года

В первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Исландией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

Матч пройдет 25 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 19:50.