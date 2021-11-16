Россия U21
Константин Тюкавин
Молодежная сборная России победила Испанию благодаря голу Тюкавина
вчера, 21:51
Сборная России U21 обыграла испанцев 1:0 в квалификации к чемпионату Европы. Победный гол с паса Наиля Умярова забил Константин Тюкавин.
Россия догнала Испанию в таблице – обе команды лидируют с 15 очками после шести матчей. Словакия отстает на шесть очков. Также в группе выступают команды Северной Ирландии, Литвы и Мальты.
При равенстве очков в этом турнире считаются личные встречи. В Испании Россия уступила 1:4.
Победитель группы выходит на Евро напрямую. Лучшая из девяти команд, занимающих вторые места, также выйдет напрямую, между остальными будут сыграны стыковые матчи.
Чемпионат Европы пройдет летом 2023 года в Румынии и Грузии.
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