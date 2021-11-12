Сборная России U-21 разгромила Словакию и на время догнала в таблице Испанию

Матч проходил в рамках квалификации на чемпионат Европы. Молодежная сборная России победила Словакию 3:0.

Даниил Хлусевич с паса Севикяна открыл счет на 34-й минуте. Через 11 минут отличился Гамид Агаларов с передачи Марадишвили. В конце второго тайма Тюкавин помог Тимуру Сулейманову забить третий гол.

Россия догнала в таблице Испанию – у них по 12 очков, но у испанцев матч в запасе – позже против Мальты. Другие соперники отстают минимум на шесть очков.

Победитель группы выходит на Евро напрямую.