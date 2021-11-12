Россия U21
Гамид Агаларов
Даниил Хлусевич
Сборная России U-21 разгромила Словакию и на время догнала в таблице Испанию
12 ноября, 21:52
Матч проходил в рамках квалификации на чемпионат Европы. Молодежная сборная России победила Словакию 3:0.
Даниил Хлусевич с паса Севикяна открыл счет на 34-й минуте. Через 11 минут отличился Гамид Агаларов с передачи Марадишвили. В конце второго тайма Тюкавин помог Тимуру Сулейманову забить третий гол.
Россия догнала в таблице Испанию – у них по 12 очков, но у испанцев матч в запасе – позже против Мальты. Другие соперники отстают минимум на шесть очков.
Победитель группы выходит на Евро напрямую.
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