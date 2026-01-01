Константин Марадишвили

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Футбол
«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили из ЦСКА
#Константин Марадишвили
Футбол
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
#Россия U21
Футбол
ЦСКА за семь минут получил удаление и забил два гола
#ЦСКА
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Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую
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#Федор Чалов
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