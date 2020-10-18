Федор Чалов
РПЛ
Антон Шунин
Константин Кучаев
Константин Марадишвили
ЦСКА
Динамо
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#Федор Чалов #РПЛ #Динамо #ЦСКА #Константин Кучаев #Антон Шунин #Константин Марадишвили

Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую

18 октября, 18:29

официальный сайт ЦСКА

Матч ЦСКА и «Динамо» начался с гола Федора Чалова. Но арбитр не засчитал его – за несколько секунд до этого Константин Кучаев нарушил правила.

Видео момента вы можете посмотреть здесь. По пунктам:

1. Влашич проигрывает борьбу в центре поля, но мяч попадает Кучаеву.

2. Тот путается в игроках «Динамо», валит Фомина на газон, но сохраняет мяч и скидывает его Чалову.

3. Чалов классным ударом разбирается с Шуниным.

Арбитру Вячеславу Безбородову понадобился ВАР, чтобы определить правильность гола. В итоге он отменил его из-за фола Кучаева.

Во втором тайме сработала та же связка, но в обратном порядке:

  • Марадишвили, разыгрывая штрафной, отдал пас на Чалова.
  • Тот в касание перевел на Кучаева.
  • Дальше Кучаев спокойно перебросил Шунина и вывел ЦСКА вперед.

Видео момента.

Чалов ушел с поля спустя 11 минут после этого момента – снова без гола. Он не забивает в РПЛ девять матчей. Это чуть больше трех месяцев.

Бедный Чалов:
Чалов не забил с метра. Ооооооой
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vladik12
18 октября, 21:44

Не Кучаев украл, а VAR).

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