Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую

Матч ЦСКА и «Динамо» начался с гола Федора Чалова. Но арбитр не засчитал его – за несколько секунд до этого Константин Кучаев нарушил правила.

Видео момента вы можете посмотреть здесь. По пунктам:

1. Влашич проигрывает борьбу в центре поля, но мяч попадает Кучаеву.

2. Тот путается в игроках «Динамо», валит Фомина на газон, но сохраняет мяч и скидывает его Чалову.

3. Чалов классным ударом разбирается с Шуниным.

Арбитру Вячеславу Безбородову понадобился ВАР, чтобы определить правильность гола. В итоге он отменил его из-за фола Кучаева.

Во втором тайме сработала та же связка, но в обратном порядке:

Марадишвили, разыгрывая штрафной, отдал пас на Чалова.

Тот в касание перевел на Кучаева.

Дальше Кучаев спокойно перебросил Шунина и вывел ЦСКА вперед.

Видео момента.