Федор Чалов
РПЛ
Антон Шунин
Константин Кучаев
Константин Марадишвили
ЦСКА
Динамо
Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую
18 октября, 18:29
Матч ЦСКА и «Динамо» начался с гола Федора Чалова. Но арбитр не засчитал его – за несколько секунд до этого Константин Кучаев нарушил правила.
Видео момента вы можете посмотреть здесь. По пунктам:
1. Влашич проигрывает борьбу в центре поля, но мяч попадает Кучаеву.
2. Тот путается в игроках «Динамо», валит Фомина на газон, но сохраняет мяч и скидывает его Чалову.
3. Чалов классным ударом разбирается с Шуниным.
Арбитру Вячеславу Безбородову понадобился ВАР, чтобы определить правильность гола. В итоге он отменил его из-за фола Кучаева.
Во втором тайме сработала та же связка, но в обратном порядке:
- Марадишвили, разыгрывая штрафной, отдал пас на Чалова.
- Тот в касание перевел на Кучаева.
- Дальше Кучаев спокойно перебросил Шунина и вывел ЦСКА вперед.
Чалов ушел с поля спустя 11 минут после этого момента – снова без гола. Он не забивает в РПЛ девять матчей. Это чуть больше трех месяцев.