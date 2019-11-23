Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антон Шунин
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1987 (33) года
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Динамо» и «Ростов» пробили три пенальти. Два из них – скандал
#РПЛ
23 ноября 2019, 22:55
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
#Сборная России
05 ноября 2019, 14:36
Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался
#РПЛ
14 августа 2019, 17:30
Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
#Спартак
03 августа 2019, 20:18