«Динамо» и «Ростов» пробили три пенальти. Два из них – скандал

Первый одиннадцатиметровый (смотреть с 03:50). Бабурин заступил за линию до удара .

Второй пенальти (смотреть с 06:29). Бабурин действовал в рамках правил.

По этому пенальти тоже есть вопросы. Филипп сказал, что в Англии бы такой не поставили. Валерий Карпин заявил, что такое решение судей даже смешно комментировать.

Третий пенальти (смотреть с 07:29). Шунин заступил за линию ворот за секунду до удара Ионова , который в итоге и отбил. Эпизод сильно возмутил голкипера «Ростова» Егора Бабурина.

После матча Бабурин вспомнил эпизод из матча с «Зенитом»: он отбил пенальти Дзюбы, но судья заставил перебить его из-за заступа Бабурина. Егор Бабурин крайне эмоционально прокомментировал эпизод:

«Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба – я ловлю. Аверьянов уверенно говорит, что я вышел. Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.

Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев? Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают».