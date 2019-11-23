«Динамо» и «Ростов» пробили три пенальти. Два из них – скандал
В матче «Динамо» и «Ростова» было три пенальти, два из которых забиты с нарушением правил.
Первый одиннадцатиметровый (смотреть с 03:50). Бабурин заступил за линию до удара.
Второй пенальти (смотреть с 06:29). Бабурин действовал в рамках правил.
По этому пенальти тоже есть вопросы. Филипп сказал, что в Англии бы такой не поставили. Валерий Карпин заявил, что такое решение судей даже смешно комментировать.
Третий пенальти (смотреть с 07:29). Шунин заступил за линию ворот за секунду до удара Ионова, который в итоге и отбил. Эпизод сильно возмутил голкипера «Ростова» Егора Бабурина.
После матча Бабурин вспомнил эпизод из матча с «Зенитом»: он отбил пенальти Дзюбы, но судья заставил перебить его из-за заступа Бабурина. Егор Бабурин крайне эмоционально прокомментировал эпизод:
«Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба – я ловлю. Аверьянов уверенно говорит, что я вышел. Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.
Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев? Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают».
Любопытно, что именно с поражения от «Зенита» у «Ростова началась неудачная серия: лишь одна победа, одна ничья и три поражения подряд.