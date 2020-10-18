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Антон Шунин
№1
Вратарь
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Команда
Динамо
Возраст
34
Рост
190
Вес
83
Ездил на церемонию ЗМ-2019, там была делегация от России для приза Yachine Trophy имени Яшина. Там же познакомился с Алиссоном.
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Статистика по турнирам
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Матчи
Кучаев украл гол Чалова в первом тайме. Во втором получил от него голевую
#Федор Чалов
18 октября 2020, 18:29
Шунин дебютировал в сборной 13 лет назад, но заиграл только сейчас
#Антон Шунин
06 сентября 2020, 22:49
У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем
#Россия
04 сентября 2020, 00:15
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
#Россия
25 августа 2020, 16:55
«Динамо» и «Ростов» пробили три пенальти. Два из них – скандал
#РПЛ
23 ноября 2019, 22:55
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
Новая сборная России – это Шунин, Фомин, Чистяков и всего два нападающих
#Сборная России
05 ноября 2019, 14:36
Понсе чуть не покалечил Шунина и был удален. Спартаковцы 4-й год получают красные в важных матчах августа
#Спартак
03 августа 2019, 20:18
Чалову сломали нос, но судьи это пропустили. КДК разобрался
#РПЛ
14 августа 2019, 17:30