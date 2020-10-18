Антон Шунин №1 Вратарь Подписаться

Команда Динамо

Возраст 34

Рост 190

Вес 83

Ездил на церемонию ЗМ-2019, там была делегация от России для приза Yachine Trophy имени Яшина. Там же познакомился с Алиссоном.