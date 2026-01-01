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Россия U21
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Россия U21
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Футбол
Молодежная сборная России победила Испанию благодаря голу Тюкавина
#Россия U21
Футбол
Сборная России U-21 разгромила Словакию и на время догнала в таблице Испанию
#Россия U21
Футбол
Россия 23 года не выходит в плей-офф молодежного Евро
#Россия U21
Футбол
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
#Россия U21
Футбол
Игроки «Краснодара» не сыграли ни минуты на молодежном Евро
#Россия U21
Футбол
Россия проиграла Дании и вылетела с молодежного Евро
#Россия U21
Футбол
Россия пропустила от Дании дважды за минуту в матче молодежного Евро
#Россия U21
Футбол
Прогноз на матч Дания – Россия на молодежном Евро, 31 марта 2021 года
#Россия U21
Футбол
Где смотреть матч Дания – Россия на молодежном Евро, 31 марта 2021 года
#Россия U21
Футбол
Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию
#Россия U21
Футбол
Россия на молодежном Евро проиграла Франции. 0:2 – оба гола залетели с пенальти
#Россия U21
Футбол
Где смотреть матч Россия – Франция на молодежном Евро, 28 марта 2021 года
#Россия U21
Футбол
Прогноз на матч Россия – Франция на молодежном Евро, 28 марта 2021 года
#Россия U21
Футбол
Арсен Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро
#Арсен Захарян
Футбол
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
#Россия U21
Футбол
Чалов забил гол и сделал два ассиста за тайм игры с Исландией. В ЦСКА – 0 результативных действий за пять игр
#Федор Чалов
Футбол
Прогноз на матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года
#Россия U21
Футбол
Где смотреть матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года
#Россия U21
Футбол
Сборная России объявила состав на молодежный Евро
#Россия U21
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Францией, Данией и Исландией на Евро-2021
#Россия U21
Футбол
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
#Россия U21
Футбол
Россия U21 первой вышла на чемпионат Европы
#Россия U21
Футбол
Молодежка России разгромила Эстонию и продолжает возглавлять группу
#Россия U21
Футбол
Пять игроков ЦСКА вызваны в молодежную сборную России
#Россия U21
Футбол
Российская молодежка проиграла Польше и уступила лидерство в группе по потерянным очкам
#Россия U21
1
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Болгарию
#Россия U21