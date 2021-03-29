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#Россия U21 #Футбол #Евро-2021

Где смотреть матч Дания – Россия на молодежном Евро, 31 марта 2021 года

12 минут назад

В третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Данией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

Матч пройдет 31 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 18:55

Дания (мол.)
-:-
Россия (мол.)
  • В группе с Россией и Данией также играют Исландия и Франция.
  • У Дании шесть очков, у России и Франции – по три, у Исландии – ноль.
  • В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию

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