Где смотреть матч Дания – Россия на молодежном Евро, 31 марта 2021 года

В третьем туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Данией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

Матч пройдет 31 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 18:55