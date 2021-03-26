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#Россия U21 #Футбол #Евро-2021

Где смотреть матч Россия – Франция на молодежном Евро, 28 марта 2021 года

37 минут назад

Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Францией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.

Матч пройдет 28 марта и начнется в 22:00 по московскому времени.

Россия (мол.)
-:-
Франция (мол.)

Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 21:50.

  • В группе с Россией и Францией также играют Исландия и Дания.
  • Россия победила Исландию 4:1 в первом туре, Дания обыграла Францию 1:0.
  • Россия сыграет с Данией – 31 марта в третьем туре.
  • В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.

Прогноз на матч Россия – Франция на молодежном Евро

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