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Футбол
Где смотреть матч Россия – Франция на молодежном Евро, 28 марта 2021 года
37 минут назад
Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2021 среди команд U-21 сборная России сыграет с Францией. Турнир проходит в Венгрии и Словении.
Матч пройдет 28 марта и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру в прямом эфире можно на «Матч ТВ», трансляция начнется в 21:50.
- В группе с Россией и Францией также играют Исландия и Дания.
- Россия победила Исландию 4:1 в первом туре, Дания обыграла Францию 1:0.
- Россия сыграет с Данией – 31 марта в третьем туре.
- В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.
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