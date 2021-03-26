Прогноз на матч Россия – Франция на молодежном Евро, 28 марта 2021 года

Молодежная сборная России сыграет на Евро-2021 матч второго тура против Франции. Он состоится 28 марта и начнется в 22:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 3,62.

Ничья – 3,6.

Победа Франции – 1,98.

В первом туре Россия победила Исландию 4:1, а Дания обыграла Францию 1:0. В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.

«Победа в первом матче — важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», – считает главный тренер Михаил Галактионов.

«Главное, что победили. Теперь готовимся к Франции», – слова Федора Чалова после игры с Исландией.

Где смотреть матч Россия – Франция на молодежном Евро