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#Россия U21 #Футбол #Евро-2021

Россия пропустила от Дании дважды за минуту в матче молодежного Евро

час назад
  • К 12-й минуте матча группового этапа Евро сборная России проигрывала Дании 0:2. Она пропустила дважды за минуту.
  • На 10-й забил Якоб Бруун-Ларсен, а через минуту – Андерс Драйер.

Это последний матч группового этапа, в котором решается выход в плей-офф. России для гарантированного выхода из группы нужно победить с разницей в два мяча. При поражении или ничьей выход зависит от матча Франции и Исландии.

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию

Матч завершен
Дания (мол.)
Брун-Ларсен 10
Драйер 11
Хольс 90
3:0
Матч завершен
Россия (мол.)
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