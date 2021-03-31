Россия пропустила от Дании дважды за минуту в матче молодежного Евро

К 12-й минуте матча группового этапа Евро сборная России проигрывала Дании 0:2. Она пропустила дважды за минуту.

На 10-й забил Якоб Бруун-Ларсен, а через минуту – Андерс Драйер.

Это последний матч группового этапа, в котором решается выход в плей-офф. России для гарантированного выхода из группы нужно победить с разницей в два мяча. При поражении или ничьей выход зависит от матча Франции и Исландии.

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию