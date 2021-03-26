Арсен Захарян
Евро-2021
Футбол
Россия U21
Арсен Захарян стал самым молодым автором гола в финальных стадиях молодежного Евро
8 часов назад
Сборная России U21 обыграла Исландию в матче группового этапа Евро-2021 (4:1). Третий мяч забил 17-летний Арсен Захарян.
- Захарян обновил рекорд среди самых молодых авторов голов в финальных стадиях турнира. Ему 17 лет и 9 месяцев.
- Предыдущее достижение было у бельгийца Яри Версхарена, которому на момент гола было 17 лет и 11 месяцев.
- Это единственные 17-летние футболисты в топе рейтинга. Остальным в списке – от 18 лет и больше.
- Захарян также стал самым молодым автором гола за Россию U21. Предыдущий рекорд был у Федора Смолов – 18 лет и 1 месяц.
Россия выступает на Евро в группе с Францией, Данией и Исландией. Пока Россия лидирует с 3 очками, на втором месте Дания (3), затем идут Франция и Исландия (по 0 очков).
28 марта Россия сыграет с Францией, 31 марта – с Данией.
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