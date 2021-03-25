Россия U21
Евро-2021
Футбол
Федор Чалов
Денис Макаров
Арсен Захарян
Наир Тикнизян
Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро
вчера, 21:50
Сборная России U21 выиграла первый матч на Евро-2021 со счетом 4:1. Авторы голов у России: Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян, Денис Макаров.
Федор Чалов поучаствовал в трех голах сборной России. В матчах за ЦСКА у него не было результативных действий в 2021 году.
Россия играет на Евро-2021 в группе с Исландией, Францией и Данией. Параллельный матч еще не состоялся.
28 марта у России запланирована игра с Францией, 31 – с Данией. Пока команда занимает первое место в группе С.
Сын Эйдура Гудьонсена – автор гола в ворота России на молодежном Евро
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые