Россия разгромила Исландию в первом матче на молодежном Евро

Сборная России U21 выиграла первый матч на Евро-2021 со счетом 4:1. Авторы голов у России: Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян, Денис Макаров.

Федор Чалов поучаствовал в трех голах сборной России. В матчах за ЦСКА у него не было результативных действий в 2021 году.

Россия играет на Евро-2021 в группе с Исландией, Францией и Данией. Параллельный матч еще не состоялся.

28 марта у России запланирована игра с Францией, 31 – с Данией. Пока команда занимает первое место в группе С.

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