Федор Чалов
Евро-2021
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#Федор Чалов #Футбол #Россия U21 #Евро-2021

Чалов забил гол и сделал два ассиста за тайм игры с Исландией. В ЦСКА – 0 результативных действий за пять игр

вчера, 21:17

Федор Чалов – основной форвард молодежной сборной России на чемпионате Европы. Матч с Исландией стал для него первым в основном составе в 2021 году.

В середине первого тайма Чалов реализовал пенальти. Потом он сделал два голевых паса на Тикнизяна и Захаряна. Сборная России завершила первый тайм со счетом 3:0.

В моменте с голом Дениса Макарова на 52-й минуте от Чалова, возможно, был еще один ассист. Это подтверждает «Чемпионат». О трех ассистах Чалова написал и ЦСКА. Но сайт УЕФА дает ему только два ассиста.

В ЦСКА Чалов пять раз выходил на замену во всех турнирах за 2021 год. В этих матчах он не делал результативных действий.

Федору Чалову 22 года. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

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