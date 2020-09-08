Россия U21
Футбол
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#Россия U21 #Футбол

Российская молодежка проиграла Польше и уступила лидерство в группе по потерянным очкам

08 сентября, 21:18

В матче квалификации к Евро-2021 среди команд U-21 Польша обыграла Россию 1:0 (Дзичек забил на 61-й минуте).

Теперь таблица в группе выглядит так:

Скриншот с сайта УЕФА

У Польши матч в запасе. При победе во всех играх поляки выиграют группу и выйдут на чемпионат Европы.

На Евро квалифицируются все победители девяти групп, а также пять лучших команд со вторых мест.

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Комментарии (1)
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vladik12
09 сентября, 13:37

Если посчитать, прикинуть, шансов упустить путевку практически нет. Нужно просто обыграть Эстонию и Латвию.

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