Россия U21
Футбол
Российская молодежка проиграла Польше и уступила лидерство в группе по потерянным очкам
08 сентября, 21:18
В матче квалификации к Евро-2021 среди команд U-21 Польша обыграла Россию 1:0 (Дзичек забил на 61-й минуте).
Теперь таблица в группе выглядит так:
У Польши матч в запасе. При победе во всех играх поляки выиграют группу и выйдут на чемпионат Европы.
На Евро квалифицируются все победители девяти групп, а также пять лучших команд со вторых мест.
Комментарии (1)
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09 сентября, 13:37
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Если посчитать, прикинуть, шансов упустить путевку практически нет. Нужно просто обыграть Эстонию и Латвию.
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