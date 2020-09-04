Караваев из-за Марио не заиграл в ЦСКА, а в сборной – ушел на левый фланг. И запулил оттуда супергол

Вячеслав Караваев пять лет играл в Европе, а в сезоне 2019/20 вернулся в РПЛ. Отодвинул Игоря Смольникова с места правого защитника в «Зените», запомнился голевыми передачами, даже сам забил в одной игре («Уралу»).

В ЦСКА пробиться было сложно из-за Марио Фернандеса. Тогда Леонид Слуцкий пробовал Караваева слева, но потом отпустил его в Европу. Теперь Марио – конкурент и в сборной России.

Сейчас получилось лучше – Караваев тоже вышел слева на игру против Сербии и при счете 1:0 зарядил в верхний угол. Дикой красоты гол всего во втором матче за сборную: