Караваев из-за Марио не заиграл в ЦСКА, а в сборной – ушел на левый фланг. И запулил оттуда супергол
Вячеслав Караваев пять лет играл в Европе, а в сезоне 2019/20 вернулся в РПЛ. Отодвинул Игоря Смольникова с места правого защитника в «Зените», запомнился голевыми передачами, даже сам забил в одной игре («Уралу»).
В ЦСКА пробиться было сложно из-за Марио Фернандеса. Тогда Леонид Слуцкий пробовал Караваева слева, но потом отпустил его в Европу. Теперь Марио – конкурент и в сборной России.
Сейчас получилось лучше – Караваев тоже вышел слева на игру против Сербии и при счете 1:0 зарядил в верхний угол. Дикой красоты гол всего во втором матче за сборную:
Пробил Караваев с правой, хотя тренирует левую. С правой проблем нет – она как раз рабочая на привычном фланге. «Не сказал бы, что левая нога у меня мощная, но неплохая — проблем с игрой на левом фланге нет. Бывает, остаюсь после тренировок и отрабатываю кроссы и удары с левой ноги», – рассказывал Караваев прошлой осенью.
В последнее время запоминался он не ударами, а подачами. Одна из них начала разгром ЦСКА в первом туре после рестарта – забил Иванович. Караваев делал акцент на кроссы, считая их одним из сильнейших качеств. «Сейчас нужно довести их до автоматизма – как у Дэвида Бекхэма», – говорил он.
Пока получается не так впечатляюще – среднее количество удачных кроссов в среднем за матч по статистике WhoScored не доходит до единицы, но тренировки должны помочь, тем более Караваеву пока только 25 лет. А в матче с Сербией два кросса Караваева из пяти были успешными.
Кроссы Караваева все равно гораздо более привычная вещь, чем удар, да еще такой красивый. С другой стороны, точность не удивляет – в предпоследнем сезоне треть ударов Караваева в «Витессе» летели в створ, в «Зените» в последнем – чуть меньше половины.
«У него очень поставленный удар с двух ног. Блестящее исполнение и по быстроте, по качеству и по смелости принятия решения. Он сместился под рабочую ногу и блестяще завершил. Очень солидный и качественный гол», – оценил гол Караваева сербам Леонид Слуцкий, комментировавший матч на Первом канале.
Минус все же был – сборная пропустила гол в моменте, когда Караваев упустил убежавшего по его флангу оппонента. Но удар в девятку ворот сербов будет помниться дольше.
Универсален и мастеровит. Это показала хотя бы вчерашняя игра.