Прогноз на матч Дания – Россия на молодежном Евро, 31 марта 2021 года

Молодежная сборная России сыграет на Евро-2021 матч третьего тура против Франции. Он состоится 31 марта и начнется в 19:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 2,73.

Ничья – 3,46.

Победа Дании – 2,48.

Россия разгромила 4:1 Исландию, но проиграла Франции 0:2. Лидирует Дания с шестью очками, у России и Франции – по три, Исландия – без очков.

В четвертьфинал из группы выходят две лучшие команды. Плей-офф пройдет позже – с 31 мая по 6 июня.

«С французами мы играли как минимум на равных, второй тайм, большую его часть, превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии атак – доводили подходы до завершения, ударов», – сказал о поражении от французов главный тренер Михаил Галактионов.

«Сейчас все еще в наших руках, нужно побеждать. Будем стараться, сделаем все, что от нас зависит. Надо восстановиться, потом поговорим о Дании. Выйдем на игру с серьезным настроем как на последнюю битву. У нас очень хорошая команда, есть индивидуально сильные ребята, мы способны победить», – так настраивается на игру Иван Обляков.

Молодежная сборная России может не выйти в плей-офф, даже если победит Данию