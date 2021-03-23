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Прогноз на матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года
вчера, 16:30
Молодежная сборная России стартует на Евро-2021 матчем против Исландии. Он состоится 25 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1,55.
- Ничья – 4,15.
- Победа Мальты – 5,8.
«Мы обязаны выходить из группы. Считаю, что шансы есть, и они высоки. В сборной собрался отличный коллектив, есть хорошие условия для занятий, сильный тренерский штаб», – сказал перед турниром Игорь Дивеев.
Сборная России лишилась Константина Кучаева из-за травмы, взамен ему вызов получил форвард «Динамо» Константин Тюкавин. «Хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках», – прокомментировал главный тренер Михаил Галактионов.
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