Прогноз на матч Исландия – Россия на молодежном Евро, 25 марта 2021 года

Молодежная сборная России стартует на Евро-2021 матчем против Исландии. Он состоится 25 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 1,55.

Ничья – 4,15.

Победа Мальты – 5,8.

«Мы обязаны выходить из группы. Считаю, что шансы есть, и они высоки. В сборной собрался отличный коллектив, есть хорошие условия для занятий, сильный тренерский штаб», – сказал перед турниром Игорь Дивеев.

Сборная России лишилась Константина Кучаева из-за травмы, взамен ему вызов получил форвард «Динамо» Константин Тюкавин. «Хорошо себя проявил в последних матчах чемпионата России и был в наших расширенных списках», – прокомментировал главный тренер Михаил Галактионов.