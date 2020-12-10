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Евро-2021
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Францией, Данией и Исландией на Евро-2021
10 декабря, 17:38
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка молодежного Евро-2021. Групповой этап турнира пройдет в Венгрии и Словении на четырех стадионах с 24 по 31 марта. Плей-офф состоится с 31 мая по 6 июня.
Результаты жеребьевки:
Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды.
Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия.
Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания.
Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.
Группы А и С проведут групповой этап в Венгрии, группы В и D сыграют в Словении.
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