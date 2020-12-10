Молодежная сборная России сыграет с Францией, Данией и Исландией на Евро-2021

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка молодежного Евро-2021. Групповой этап турнира пройдет в Венгрии и Словении на четырех стадионах с 24 по 31 марта. Плей-офф состоится с 31 мая по 6 июня.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды.

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия.

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания.

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.

Группы А и С проведут групповой этап в Венгрии, группы В и D сыграют в Словении.