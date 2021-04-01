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#Россия U21 #Футбол #Евро-2021

Россия 23 года не выходит в плей-офф молодежного Евро

01 апреля, 14:12

Статистика молодежной сборной России на групповом этапе чемпионата Европы:

✔️ Победа над Исландией (4:1).

❌ Поражение от Франции (0:2).

❌ Поражение от Дании (0:3).

В последней встрече молодежная сборная России должна была выигрывать с разницей в 2 мяча, чтобы выходить в плей-офф. Не получилось – Россия в очередной раз оказалась мимо решающего раунда молодежного Евро.

В последний раз нашей команде это удавалось в 1998-м – она дошла до четвертьфинала. С того момента она дважды выходила на групповой этап – в 2011-м и в 2013-м – но дальше этой стадии не проходила.

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Источник:
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