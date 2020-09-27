ЦСКА обломался с заменами. Бистрович удалился прямо перед, а Васин забыл щитки в раздевалке

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в дерби – 0:1. Единственный гол в этом матче забил Федор Смолов. У ЦСКА в этой встрече был 21 удар, что на 7 больше, чем у «Локо». Но клубу банально не везло во всем. Даже с заменами.

Две истории про это.

До 59-й минуты ЦСКА и «Локо» играли в равных составах. Тогда же Виктор Гончаренко запланировал первую замену. Он планировал убрать с поля Кристиана Бистровича, который к тому же уже заработал одну желтую карточку, и усилить нападение, выпустив Федора Чалова.