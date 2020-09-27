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#ЦСКА #РПЛ #Футбол #Локомотив #Виктор Васин #Федор Чалов #Кристиан Бистрович

ЦСКА обломался с заменами. Бистрович удалился прямо перед, а Васин забыл щитки в раздевалке

27 сентября, 21:49

твиттер ЦСКА

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в дерби – 0:1. Единственный гол в этом матче забил Федор Смолов. У ЦСКА в этой встрече был 21 удар, что на 7 больше, чем у «Локо». Но клубу банально не везло во всем. Даже с заменами.

Две истории про это.

До 59-й минуты ЦСКА и «Локо» играли в равных составах. Тогда же Виктор Гончаренко запланировал первую замену. Он планировал убрать с поля Кристиана Бистровича, который к тому же уже заработал одну желтую карточку, и усилить нападение, выпустив Федора Чалова.

твиттер «Локомотива»

Но Гончаренко не успел с заменой. Бистровича удалили за вторую желтую карточку – за фол на Владиславе Игнатьеве. Чалов же все-таки вышел на поле, но спустя семь минут после этого, когда поменял Бактийора Зайнутдинова.

Вторая история связана с Виктором Васиным. До матча с «Локо» Васин четыре матча подряд провел на скамейке, и в этой встрече у него был реальный шанс выйти на поле.

Но Васин так и не появился. А причину назвал Виктор Гончаренко на пресс-конференции:

«Витя очень долго переодевался. И забыл щитки в раздевалке, это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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