ЦСКА обломался с заменами. Бистрович удалился прямо перед, а Васин забыл щитки в раздевалке
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в дерби – 0:1. Единственный гол в этом матче забил Федор Смолов. У ЦСКА в этой встрече был 21 удар, что на 7 больше, чем у «Локо». Но клубу банально не везло во всем. Даже с заменами.
Две истории про это.
До 59-й минуты ЦСКА и «Локо» играли в равных составах. Тогда же Виктор Гончаренко запланировал первую замену. Он планировал убрать с поля Кристиана Бистровича, который к тому же уже заработал одну желтую карточку, и усилить нападение, выпустив Федора Чалова.
Но Гончаренко не успел с заменой. Бистровича удалили за вторую желтую карточку – за фол на Владиславе Игнатьеве. Чалов же все-таки вышел на поле, но спустя семь минут после этого, когда поменял Бактийора Зайнутдинова.
Вторая история связана с Виктором Васиным. До матча с «Локо» Васин четыре матча подряд провел на скамейке, и в этой встрече у него был реальный шанс выйти на поле.
Но Васин так и не появился. А причину назвал Виктор Гончаренко на пресс-конференции:
«Витя очень долго переодевался. И забыл щитки в раздевалке, это что я знаю. Время уходило, решили оставить Магнуссона. Он жаловался на то, что произошло с плечом. Потом дал отмашку: готов доиграть».