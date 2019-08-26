Новая сборная России: нет лучшего бомбардира РПЛ, Чалова и игроков «Рубина»

Таким образом, только один более-менее удачный матч в сезоне из трех, но есть вызов в сборную. Где-то в мире грустит один Александр Соболев.

В этот раз отсутствие Чалова объяснимо. Как и многих других молодых игроков

Молодежная сборная России U-21 отбирается на Евро-2021 и в сентябре ей предстоят матчи с Сербией и Болгарией. Сафонов, Обляков, Шапи, Максименко, Чалов – все эти футболисты неплохо отыграли в стартовых турах этого сезона РПЛ, и сейчас они бы пригодились основной команде. Но их нет в заявке Черчесова. Их вызвал Михаил Галактионов – в молодежке они нужнее.

Галактионов, кстати, проговорил с Черчесовым появление Чалова и Облякова в молодежке. Позже он объяснил это тем, что в сборной U-21 у них есть место в основе, а во взрослой команде – нет. Так что, кажется, все логично. Во взрослой сборной эти игроки бы в лучшем случае выходили на замену. В молодежке у них будут все шансы отыграть матчи с сильными соперниками.

В сборной не оказалось ни одного игрока «Рубина»

Вызова был достоин, например, Дюпин – он уверенно отыграл стартовые туры. Но в составе сборной появился Сослан Джанаев (хотя «Сочи» сейчас на предпоследнем месте).

Странную ситуацию можно объяснить только давним конфликтом Черчесова с руководством «Рубина» – об этом писали еще в марте. Пока что «Рубин» отвечает сборной в социальных сетях.