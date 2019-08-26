Новая сборная России: нет лучшего бомбардира РПЛ, Чалова и игроков «Рубина»
Следующие матчи в квалификации к Евро-2020 Россия сыграет с Шотландией и Казахстаном. Станислав Черчесов назвал состав сборной на эти встречи. C одной стороны, это оптимальный состав – на данный момент большинство из игроков списка показывают неплохую игру. С другой стороны, есть несколько интересных моментов.
Таким образом, только один более-менее удачный матч в сезоне из трех, но есть вызов в сборную. Где-то в мире грустит один Александр Соболев.
В этот раз отсутствие Чалова объяснимо. Как и многих других молодых игроков
Молодежная сборная России U-21 отбирается на Евро-2021 и в сентябре ей предстоят матчи с Сербией и Болгарией. Сафонов, Обляков, Шапи, Максименко, Чалов – все эти футболисты неплохо отыграли в стартовых турах этого сезона РПЛ, и сейчас они бы пригодились основной команде. Но их нет в заявке Черчесова. Их вызвал Михаил Галактионов – в молодежке они нужнее.
Галактионов, кстати, проговорил с Черчесовым появление Чалова и Облякова в молодежке. Позже он объяснил это тем, что в сборной U-21 у них есть место в основе, а во взрослой команде – нет. Так что, кажется, все логично. Во взрослой сборной эти игроки бы в лучшем случае выходили на замену. В молодежке у них будут все шансы отыграть матчи с сильными соперниками.
В сборной не оказалось ни одного игрока «Рубина»
Вызова был достоин, например, Дюпин – он уверенно отыграл стартовые туры. Но в составе сборной появился Сослан Джанаев (хотя «Сочи» сейчас на предпоследнем месте).
Странную ситуацию можно объяснить только давним конфликтом Черчесова с руководством «Рубина» – об этом писали еще в марте. Пока что «Рубин» отвечает сборной в социальных сетях.
Черчесов проигнорировал Соболева
Когда Черечесов только стал тренером сборной, он сказал, что будет вызывать только тех, кто на момент матчей России будет в лучшей форме. По нападению: Дзюба – окей, Смолов – тоже нормально, но он пока еще не вышел на свой уровень. Комличенко настрелял 4 гола в последнем матче чемпионата Чехии, но он только недавно вернулся после травмы.
Выбор нападающих вызывает только один вопрос: где же Александр Соболев из «Крыльев»? Соболев в этом сезоне забил 6 мячей в 7 матчах РПЛ, делал это красиво и сейчас идет на первом месте в списке бомбардиров Премьер-лиге.
В сборной снова оказался Нойштедтер
В прошлом сезоне Нойштедтер вызывался в сборную России, хотя: а) Мало играл в «Фенербахче»; б) Когда играл, делал это совсем неубедительно. Этим летом он перешел в «Динамо» и попал в заявку на три матча РПЛ.
Первую игру (с «Зенитом») он смотрел со скамейки. Во втором матче, с «Локомотивом», позволил Алексею Миранчуку обвести себя – так Миранчук начал голевую комбинацию. Третий матч, с «Тамбовом», провел все 90 минут, но был не самым ярким персонажем в составе «Динамо».
В сборной снова ни одного воспитанника «Краснодара»
Шапи, Игнатьев, Сафонов, Уткин вне заявки основной сборной, они попали лишь молодежку. И это тоже можно объяснить внефутбольными делами. Помните конфликт Игнатьева с руководством «Краснодара» – в марте мы писали, что, возможно, на него повлиял агент Алан Агузаров, консультант Станислава Черчесова.
С другой стороны, поводов возмущаться отсутствием воспитанников «Краснодара» в сборной меньше – в ней все же есть один игрок от команды. Прошлой осенью он вызывался в сборную, но травмировался на тренировке, и в заявке его сменил Владислав Игнатьев.
Черчесов также позвал его на матчи с Сан-Марино и Кипром, но Петров все время отсидел на лавке. Пусть вас не смущает вызов Петрова. На правом фланге в основе все равно играет Фернандес, Петров же будет сменщиком на какие-то экстренные ситуации.