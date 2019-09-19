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Вадим Карпов
№62
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 2002 (17) лет
Рост
191
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
#ЦСКА
19 сентября 2019, 23:52
ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?
#РПЛ
09 марта, 15:45
«Если это красная, то Азмун на Облякове заработал 5 лет лагерей». Удаления ЦСКА – котел эмоций и отсылки с кармой
#ЦСКА
09 марта, 15:33
Гончаренко не устал от ошибок Карпова? Опять одни привозы – теперь в дерби
#Вадим Карпов
04 марта, 20:25
ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года
#ЦСКА
22 сентября 2019, 21:55