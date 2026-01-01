Вячеслав Грулев

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Футбол
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
#Россия U21
Футбол
Диагноз Карпова – перелом носа, сотрясение, черепно-мозговая травма
#Вадим Карпов