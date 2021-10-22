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Никола Моро
Вячеслав Грулев
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#Динамо #РПЛ #Никола Моро #Вячеслав Грулев #Иван Ордец

«Динамо» целый месяц забивает одинаковые голы – с углового на ближнюю штангу. Работает и в дерби, и против аутсайдера

26 минут назад
Михаил Морозов

«Динамо» грохнуло «Химки» 4:1 на старте 12-го тура РПЛ и сравнялось по очкам с «Зенитом», у которого впереди принципиальная игра со «Спартаком». «Динамо» снова сыграло ярко и результативно. А еще – прокачало голы после угловых.

Смотрите, как целый месяц это работает у «Динамо».

Девятый тур, игра с «Рубином». Подача с углового, точен Грулев.

11-й тур, игра со «Спартаком». Айртон подарил угловой динамовцам, и Ордец классно справился с подачей на ближнюю штангу:

12-й тур, игра с «Химками». Подача на ближнюю – и Моро открывает счет.

Еще одна такая же подача – Грулев удваивает:

Мы недавно отмечали копипаст защитника «Спортинга» в Лиге чемпионов, который организовал три гола «Бешикташу» с одной и той же комбинации. У «Динамо» теперь это тоже работает, пусть и в исполнении разных игроков. Так даже лучше – задумку выполняют все.

Защитник «Спортинга» сделал два одинаковых гола за 20 минут: угловой-скидка-удар. Просто копироватьвставить

В последних четырех матчах «Динамо» забило восемь голов. Половина – как раз после таких подач с углового. Трижды – на ближнюю штангу. Результаты за это время – семь очков в четырех матчах:

🟢 «Рубин» – 2:0

🔴 «Крылья Советов» – 0:1

🟡 «Спартак» – 2:2

🟢 «Химки» – 4:1

Что интересно, до этого в сезоне «Динамо» таким же образом голов не забивало. Выгода была только в первом туре, когда после розыгрыша углового удар головой отбил голкипер «Ростова» Песьяков, но на добивании не спас.

Сейчас «Динамо» – лидер по голам головой в РПЛ, их пять. Но эта статистика стала лучше только за последний месяц, когда было забито четыре из них. Еще один состоялся уже давно – во втором туре при позиционной атаке и практически без борьбы (игра против «Уфы»).

В прошлом сезоне «Динамо» тоже преуспело в этом компоненте – больше него головой забивали только четыре клуба. Но голов было семь. Сейчас уже пять, хотя прошло чуть больше трети сезона.

А следующая игра у «Динамо» – против «Зенита». Там защитники, которые умеют играть головой – Ракицкий, Ловрен, Чистяков. Но, например, оба поражения в Лиге чемпионов у «Зенита» случились из-за двух проигранных верховых единоборств. Тем интереснее будет посмотреть на матч с «Динамо».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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