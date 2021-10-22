«Динамо» целый месяц забивает одинаковые голы – с углового на ближнюю штангу. Работает и в дерби, и против аутсайдера

«Динамо» грохнуло «Химки» 4:1 на старте 12-го тура РПЛ и сравнялось по очкам с «Зенитом», у которого впереди принципиальная игра со «Спартаком». «Динамо» снова сыграло ярко и результативно. А еще – прокачало голы после угловых.

Смотрите, как целый месяц это работает у «Динамо».

Девятый тур, игра с «Рубином». Подача с углового, точен Грулев.