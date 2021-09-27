«Динамо» удалило видео, где тренер вытирает доску клубной футболкой. И посмеялось над Слуцким, поругавшись с «Рубином» в комментариях
«Динамо» обыграло «Рубин» (2:0) еще 26 сентября. Клуб вышел на второе место в РПЛ, а «Рубин» остался шестым. Вокруг полыхает уже сутки – и не только из-за результата. Леонид Слуцкий смотрел матч с трибун на фоне плаката о вере в «Динамо». «СЭ» пишет, что после матча служба безопасности не пустила тренера в раздевалку «Рубина». Причина – санитарный регламент.
«Динамо» отметило победу над «Рубином» через видео в тиктоке. Сергей Паршивлюк (вышел на 92-й минуте) написал на доске о двух выходных. Тренер Сандро Шварц стер эту надпись клубной футболкой. Первым на эту публикацию обратил внимание журналист Севастиан Терлецкий. Он же позже написал, что видео было удалено. Мы проверили – и тоже его не нашли.
Но сохранили через копию:
В инстаграме все было жестче. Клуб смонтировал видео, где использовал часть из ролика самого «Рубина». 21 июля «Рубин» выложил ролик, где Слуцкий под музыку перечислял игроков команды. «Динамо» взяло этот монолог Слуцкого и привязало его к тому, что именно эти футболисты проиграли «Динамо».
Рядом была еще одна публикация. Грустный Слуцкий на фоне части баннера:
«Рубин» напомнил в комментариях в инстаграме, что «Динамо» выиграло у него на домашнем стадионе впервые за девять лет. «Динамо» ответило: «У собачки бомби, у кошечки бомби, у «Рубина» не бомби». В декабре 2012 года «Динамо» разгромило «Рубин» со счетом 3:0. Тогда матч проходил на «Арене Химки».
. Реакция фанатов «Динамо» на обе публикации:
Следующий матч «Динамо» и «Рубина» пройдет уже в конце ноября. Теперь команды сыграют на стадионе «Рубина». В межсезонье между ними все проходило мирно. «Динамо» купило у «Рубина» Дениса Макарова, а клубы совместно обыграли трансфер в соцсетях. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.
В этой игре все было так: