«Динамо» удалило видео, где тренер вытирает доску клубной футболкой. И посмеялось над Слуцким, поругавшись с «Рубином» в комментариях

«Динамо» обыграло «Рубин» (2:0) еще 26 сентября. Клуб вышел на второе место в РПЛ, а «Рубин» остался шестым. Вокруг полыхает уже сутки – и не только из-за результата. Леонид Слуцкий смотрел матч с трибун на фоне плаката о вере в «Динамо». «СЭ» пишет, что после матча служба безопасности не пустила тренера в раздевалку «Рубина». Причина – санитарный регламент.

«Динамо» отметило победу над «Рубином» через видео в тиктоке. Сергей Паршивлюк (вышел на 92-й минуте) написал на доске о двух выходных. Тренер Сандро Шварц стер эту надпись клубной футболкой. Первым на эту публикацию обратил внимание журналист Севастиан Терлецкий. Он же позже написал, что видео было удалено. Мы проверили – и тоже его не нашли.

Но сохранили через копию: