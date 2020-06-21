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#Локомотив #РПЛ #Футбол

Стюард ударил журналиста на матче «Локомотива». Клуб его уволил

21 июня, 23:53

официальный сайт «Локомотива»

🔴 «Локомотив» играл дома с «Оренбургом». Один из аккредитованных на матч журналистов (сейчас в режиме ограничений РПЛ допускает их меньше, чем обычно) – Евгений Белоусов из «Спорт-Экспресса». 

🔴 Белоусов для «СЭ» рассказал историю так: за полтора часа до начала игры он пришел на один из секторов и снимал виды стадиона изнутри. К нему подошел стюард Руслан и грубо потребовал уйти − с оскорблениями и толчками руками в грудь. Пресс-карту он не попросил. 

🔴 Когда Белоусов уходил из сектора, Руслан догнал его и ударил по лицу. Белоусов обратился к врачу.

🔴 Альтернативного рассказа от самого Руслана или его компании нет. Сам «Локомотив» (уже через час после публикации «СЭ») выпустил заявление по ситуации: 

  • Клуб считает ситуацию недопустимой.
  • Руслан уволен и никогда не вернется для работы на «Локомотиве».
  • Руслан извинился перед Белоусовым, «Локомотив» − тоже.
  • Клуб подчеркнул, что Руслан не его наемный сотрудник, а представитель сторонней компании, которую клуб нанимает для организации матчей.

🔴 Белоусов написал, что принял извинения и от «Локомотива», и от Руслана. 

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