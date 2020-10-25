Хабиб Нурмагомедов
UFC 254
UFC
MMA
Джон Джонс
Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC #Джон Джонс

Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает

15 часов назад

Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры.

В прощальной речи Хабиб попросил у UFC первое место в рейтинге pound-for-pound. Туда попадают бойцы независимо от весовой категории. Сказал, что заслуживает этого из-за отсутствия поражений и карьерного показателя 29-0.

Джон Джонс прямо сейчас лидирует в рейтинге, Хабиб идет вторым.

Официальный сайт UFC

Джонс сразу написал в твиттере: «Пока я не возьму корону у тяжей, я отдаю тебе место. Наслаждайся, чемпион».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное о турнире
Прощальная речь Хабиба
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Каким был последний бой в карьере Хабиба
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция
Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб Нурмагомедов
#Хабиб – Гейджи
#MMA
#UFC 254
#Джастин Гейджи
#UFC
#Джон Джонс