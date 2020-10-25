Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает

Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры.

В прощальной речи Хабиб попросил у UFC первое место в рейтинге pound-for-pound. Туда попадают бойцы независимо от весовой категории. Сказал, что заслуживает этого из-за отсутствия поражений и карьерного показателя 29-0.

Джон Джонс прямо сейчас лидирует в рейтинге, Хабиб идет вторым.