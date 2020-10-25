Хабиб Нурмагомедов
UFC 254
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Джон Джонс
Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
15 часов назад
Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого он объявил о завершении карьеры.
В прощальной речи Хабиб попросил у UFC первое место в рейтинге pound-for-pound. Туда попадают бойцы независимо от весовой категории. Сказал, что заслуживает этого из-за отсутствия поражений и карьерного показателя 29-0.
Джон Джонс прямо сейчас лидирует в рейтинге, Хабиб идет вторым.
Джонс сразу написал в твиттере: «Пока я не возьму корону у тяжей, я отдаю тебе место. Наслаждайся, чемпион».
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