Умер отец Хабиба

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова сказал глава Чечни Рамзан Кадыров:

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя».