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#Абдулманап Нурмагомедов #MMA #коронавирус #Хабиб Нурмагомедов

Отец Хабиба лежит в больнице в тяжелом состоянии. Главное

14 мая, 00:25
Александр Плеханов

FTP/Global Look Press

Мы писали о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова еще в конце апреля. Тогда о его болезни рассказал комментатор Рамазан Рабаданов: он же отметил, что у отца Хабиба подтвердилась пневмония. Примерно до 3 мая состояние Абдулманапа Нурмагомедова оставалось стабильным (даже были улучшения). Дальше – бесконечные переживания и плохие новости.

  • Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в Москву специальным бортом. На фоне всех улучшений Нурмагомедову резко стало плохо: друзья и родственники подозревали возможные проблемы с сердцем. Неделю о состоянии Нурмагомедова не было никаких новостей. Теперь все оказалось совсем плохо.
  • Ислам Махачев рассказал об этом в прямом эфире инстаграма. Там он говорил, что каждый день общается с Хабибом – тот по-прежнему сообщает о плохом состоянии отца. Информация Махачева сходится с источниками «СЭ»: Абдулманап Нурмагомедов даже впал в кому.
  • Baza подтвердила: Нурмагомедов впадал в кому, но уже из нее вышел. Он провел в коме несколько дней, а сейчас находится в одной из подмосковных клиник в стабильно тяжелом состоянии. Еще одно важное дополнение: у Нурмагомедова подтвердили коронавирус.
  • Sports.ru взял комментарий у главы Fight Nights Global Камила Гаджиева. Он тоже ссылается на информацию от Хабиба. «На днях разговаривал с Хабибом, состояние у Абдулманапа достаточно тяжелое уже несколько дней. Пока хороших новостей нет», – рассказал Гаджиев.
  • Mash вообще пишет, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт.

28 апреля Абдулманап Нурмагомедов благодарил врачей в инстаграме. Пока это последний пост в его соцсетях.

13 мая боец Шамиль Магомедов выложил пост с Абдулманапом Нурмагомедовым, где назвал его лучшим тренером. В инстаграме на него ссылался Ислам Махачев. В комментариях обычные люди желают Нурмагомедову выздоровления.

Бывший дзюдоист Умар Мавлянов выложил пост, где есть Хабиб и его отец. Подпись: «Важно не то, что у нас есть в жизни, а те, кто в нашей жизни».

Боец Мовлид Хайбулаев призвал всех молиться за Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб публично ничего не говорил о состоянии отца, но еще 28 апреля рассказывал в инстаграме об опасности коронавируса.  За 10 дней до этого Хабиб писал, что в это время важно уделять внимание близким (и прикладывал фото отца). 

Официально в Дагестане заболели коронавирусом почти 3 тысячи человек. Врачи считают ситуацию в регионе критической.

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