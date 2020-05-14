Отец Хабиба лежит в больнице в тяжелом состоянии. Главное

Мы писали о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова еще в конце апреля. Тогда о его болезни рассказал комментатор Рамазан Рабаданов: он же отметил, что у отца Хабиба подтвердилась пневмония. Примерно до 3 мая состояние Абдулманапа Нурмагомедова оставалось стабильным (даже были улучшения). Дальше – бесконечные переживания и плохие новости.

Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в Москву специальным бортом. На фоне всех улучшений Нурмагомедову резко стало плохо: друзья и родственники подозревали возможные проблемы с сердцем. Неделю о состоянии Нурмагомедова не было никаких новостей. Теперь все оказалось совсем плохо.

Ислам Махачев рассказал об этом в прямом эфире инстаграма. Там он говорил, что каждый день общается с Хабибом – тот по-прежнему сообщает о плохом состоянии отца. Информация Махачева сходится с источниками «СЭ»: Абдулманап Нурмагомедов даже впал в кому.

Baza подтвердила: Нурмагомедов впадал в кому, но уже из нее вышел. Он провел в коме несколько дней, а сейчас находится в одной из подмосковных клиник в стабильно тяжелом состоянии. Еще одно важное дополнение: у Нурмагомедова подтвердили коронавирус.

Sports.ru взял комментарий у главы Fight Nights Global Камила Гаджиева. Он тоже ссылается на информацию от Хабиба. «На днях разговаривал с Хабибом, состояние у Абдулманапа достаточно тяжелое уже несколько дней. Пока хороших новостей нет», – рассказал Гаджиев.

Mash вообще пишет, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт.

28 апреля Абдулманап Нурмагомедов благодарил врачей в инстаграме. Пока это последний пост в его соцсетях.