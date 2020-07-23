Первые слова Хабиба после смерти отца: «Надеюсь, ты был доволен мною»

Абдулманап умер 3 июля. Все это время Хабиб молчал: ни интервью, ни заявлений, ни постов в инстаграме. В ночь с 22-го на 23-е июня он опубликовал сообщение на трех языках: английском, арабском и русском. Вот его полный текст, который состоит из цитаты Корана про отношение к родителям и обращение к отцу:

Сура «аль-Исра’» 23-24 аяты.

Всевышний говорит:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кричи на них и обращайся к ним почтительно.

Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком».



«Тебя будет не хватать, Отец. Ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь ты был доволен мною.

Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха».