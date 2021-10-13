«Где моя медаль от Бастрыкина?» – Хабиб потроллил Конора историей о парне, которого в метро избили три дагестанца

Трех членов команды Хабиба по итогам стычки забрали в полицию, но Конор не стал писать на них заявления – их отпустили. Тренер Конора Джон Кавана позже сказал: «Надеюсь, Спортивная комиссия Невады не будет наказывать Хабиба. Не только для реванша с Конором – просто мне нравится, как он дерется. Я могу понять его реакцию, но его товарищей по команде – нет. Хабиб просто перелез через клетку – это не конец света».

Позже сам Хабиб сказал, что во время боя тренер Конора называл его «мусульманской тварью». Про драку Хабиб сказал так: «Ни о чем не жалею. Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Возможно, в свои 30 лет я не слишком умен, но я все сделал правильно».

• «Медаль от Бастрыкина». 4 октября в московском метро три дагестанца избили 25-летнего Романа Ковалева, который заступился за девушку. Ковалева после этого происшествия отправили в больницу, где ему диагностировали перелом носа и костей лица.

Трех напавших на него дагестанцев задержали – против них возбудили три уголовных дела: о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и хулиганство. Ковалеву же председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин вручил медаль «Доблесть и отвага».