Хабиб отказался говорить про Афганистан (хотя говорил про Францию и Палестину) – теперь тысячи афганцев пишут ему недовольные комментарии

Исламистское движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. В России оно признано террористическим и запрещенным. Смена власти произошла после ухода из страны американских войск – они находились там с 2001 года. До этого «Талибан» несколько лет уже контролировал большую часть страны. Сейчас многие местные жители покидают Афганистан, потому что боятся.

18 августа состоялась пресс-конференция Gorilla. На ней Хабиб Нурмагомедов говорил о футбольной карьере, противостоянии с Чимаевым и занятиях после ухода из UFC. В тот же момент Хабиб объявлял о подписании нового спонсорского контракта с Gorilla. ТАСС пишет, что такая сделка принесет ему 7 миллионов долларов. На том же мероприятии Хабиб объявил о покупке акций UFC.

Высказываться о смене власти в Афганистане он отказался. Так Хабиб отреагировал на вопрос об этом: «Я не имею никакого отношения к Афганистану. И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого еще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас».