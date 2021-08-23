Хабиб отказался говорить про Афганистан (хотя говорил про Францию и Палестину) – теперь тысячи афганцев пишут ему недовольные комментарии
Исламистское движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. В России оно признано террористическим и запрещенным. Смена власти произошла после ухода из страны американских войск – они находились там с 2001 года. До этого «Талибан» несколько лет уже контролировал большую часть страны. Сейчас многие местные жители покидают Афганистан, потому что боятся.
18 августа состоялась пресс-конференция Gorilla. На ней Хабиб Нурмагомедов говорил о футбольной карьере, противостоянии с Чимаевым и занятиях после ухода из UFC. В тот же момент Хабиб объявлял о подписании нового спонсорского контракта с Gorilla. ТАСС пишет, что такая сделка принесет ему 7 миллионов долларов. На том же мероприятии Хабиб объявил о покупке акций UFC.
Высказываться о смене власти в Афганистане он отказался. Так Хабиб отреагировал на вопрос об этом: «Я не имею никакого отношения к Афганистану. И я бы не хотел на таком серьезном подписании, которого еще не было в истории российского спорта, сидеть и обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас».
Теперь жители Афганистана реагируют на его слова. Пишут о потере уважения, отписках и сожалении из-за отсутствия поддержки. Главный посыл: Хабиб не поддержал Афганистан в трудной ситуации, хотя афганцы переживали за него всегда. Теперь под всеми последними постами в инстаграме Хабиба куча негативных комментариев.
Мы собрали и перевели некоторые цитаты из тысяч комментариев:
bi1a14: «Вы были чемпионом для Афганистана. Люди поддерживали вас, желали вам славы. Когда пришло время, когда вы должны стоять с афганцами как мусульманский брат, вы отрицаете это. Даже не говорите несколько слов о нас».
Aqilislamkhil: «Вы разочаровали миллионы людей в Афганистане. Да здравствует свобода! Да здравствует Афганистан!»
tayfun14575: «Хабиб, мы очень разочарованы вами. Мы, афганцы, не ходили на работу, чтобы посмотреть ваш бой. Мы сражались и молились за вас, чтобы вы добились легкой победы. Теперь, когда нам нужна помощь, вы не можете ничего сказать о нашем народе? За это должно быть стыдно. Не забывайте – Аллах видит все».
99_rauf: «Вы оказались далеки от Афганистана. Свободу Афганистану».
th3yhate.ali: «Деньги меняют людей – они изменили и тебя».
Azizebrahimi: «Позор тебе, Хабиб. Твои комментарии по поводу Афганистана были отвратительными. Ты потерял 35 миллионов. Молись. Мы больше не твои фанаты».
mohajer.pjr: «Из-за ваших мыслей и ответов журналистам вы потеряли уважение в Афганистане».
saeed.active: «Многие афганцы болели за вас, но когда вы сказали на пресс-конференции, что не имеете ничего общего с Афганистаном, мы действительно расстроились».
wida.afz: «Тебе должно быть стыдно всегда говорить об Исламе и Аллахе! Это то, чему научила религия? Твоя дурацкая игра важнее жизней миллионов афганцев? Общественный деятель, который имеет такую платформу. И так ты ее используешь?»
Masudmajeed: «Я из Афганистана. Ваши слова на днях очень разочаровали. Вы не проявили сочувствия к своим братьям-мусульманам и сестрам, которые находятся в очень плохом положении в Афганистане. Вы сказали: то, что находится за много километров, вас не касается. Я так понимаю, вы не хотите заниматься политикой. Но это мусульмане.
Когда у вас есть платформа из миллионов последователей, вы можете привлечь так много внимания к событиям, где участвуют невинные люди. Они воевали на протяжении четырех десятилетий. Я очень уважаю вас как человека и бойца. Но эти комментарии, которые вы сделали, ранили наш афганский народ и меня самого».
roya_mofidi03_realtor: «У вас нет чувства сострадания к человечеству».
Afghangeneration: «Разочарованы тем, что вы сказали об Афганистане. Да направит вас Аллах на правильный путь. Сейчас вы не на нем».
Раньше Хабиб по-другому реагировал на Афганистан. Во время тренировок в Америке он постоянно пересекался с афганцами, которые там тоже жили. Хабиб несколько раз упоминал Афганистан в соцсетях – и всегда хорошо. Даже писал такое: «Спасибо нашим братьям из Афганистана за вчерашний ужин». Еще было такое: «Афганская еда – лучшая еда в мире».
В России на слова Хабиба не получилось ярких реакций. Зато его высказывание заметили иностранные СМИ. Так слова Хабиба и дошли до самих афганцев. До этого в комментариях к его постам уже появлялись вопросы, почему Хабиб молчит об Афганистане. Журналист привязал свой вопрос к тому, что ранее Хабиб комментировал ситуацию во Франции. Мы писали об этом тут:
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
Еще Хабиб публиковал пост в поддержку Палестины, когда в мае в Восточном Иерусалиме были столкновения с полицией. Перед этим он вообще писал такое: «Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно просто быть человеком». Хабиб писал о Хабибе с хэштегом #prayforpalestine («Молюсь за Палестину»).
Мир обсуждает конфликт в Иерусалиме: израильские полицейские против палестинских мусульман. Вот что там произошло
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года. Его карьерная статистика: 29 побед, 0 поражений. В последнем бою он победил Джастина Гейджи. Потом Хабиб занялся собственным промоушеном Eagle FC. Сейчас Хабиб помогает другим бойцам из своей команды. Он был одним из тренеров на последнем бою Ислама Махачева.
Хабиб – тренер. Весь бой напоминал Махачеву о плане отца и повлиял на победу