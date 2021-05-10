Мир обсуждает конфликт в Иерусалиме: израильские полицейские против палестинских мусульман. Вот что там произошло

Что случилось

В Восточном Иерусалиме проходят протесты из-за угрозы выселения 28 палестинских семей из района Шейх Джаррах. Известно, что там часто возникали конфликты после выселений и сносов домов арабов, на что обращала внимание правозащитная организация Human Rights Watch. Теперь происходят новые беспорядки.

4 мая было ранено десять палестинцев после столкновения с военнослужащими Израиля.

5 мая – новые данные о раненых. The Palestinian Information Center сообщил об убийстве 16-летнего подростка на Западном берегу реки Иордан.

7 мая в Восточном Иерусалиме произошли массовые столкновения возле Храмовой горы и в Шейх Джаррах. Мусульмане пришли туда почтить последнюю пятницу священного месяца Рамадан.

Палестинцы кидали камни в полицейских, которые реагировали резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадали более 200 палестинцев и 17 полицейских Израиля.