Мир обсуждает конфликт в Иерусалиме: израильские полицейские против палестинских мусульман. Вот что там произошло
Что случилось
В Восточном Иерусалиме проходят протесты из-за угрозы выселения 28 палестинских семей из района Шейх Джаррах. Известно, что там часто возникали конфликты после выселений и сносов домов арабов, на что обращала внимание правозащитная организация Human Rights Watch. Теперь происходят новые беспорядки.
4 мая было ранено десять палестинцев после столкновения с военнослужащими Израиля.
5 мая – новые данные о раненых. The Palestinian Information Center сообщил об убийстве 16-летнего подростка на Западном берегу реки Иордан.
7 мая в Восточном Иерусалиме произошли массовые столкновения возле Храмовой горы и в Шейх Джаррах. Мусульмане пришли туда почтить последнюю пятницу священного месяца Рамадан.
Палестинцы кидали камни в полицейских, которые реагировали резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадали более 200 палестинцев и 17 полицейских Израиля.
8-9 мая – новые столкновения. Полиция закрыла Храмовую гору, но палестинцы атаковали ведущие на гору Марокканские ворота. По данным палестинского агентства WAFA, полиция стянула крупные силы в район мечети аль-Акса, чтобы вытеснить оттуда людей, в результате чего они получили ранения резиновыми пулями и страдали от удушья из-за слезоточивого газа.
10 мая масштабы конфликта серьезно выросли – столкновения начались с утра: более 300 пострадавших палестинцев и более 20 раненых полицейских.
В Израиле действия по переселению объясняются так: есть израильская организация «Нахалат Шимон», которая выступает за права новых поселенцев. Она ссылается на закон 1970 года, доказывая, что владельцами земли до 1948 года были еврейские семьи, поэтому палестинские землевладельцы должны быть выселены, а земли следует передать израильским евреям.
Как реагирует мир
- ООН призвала к сдержанности и уважению права на свободу мирных собраний. Считает применение закона дискриминационным.
- МИД Израиля не согласен, называя ситуацию обычным спором по недвижимости.
- Сообщение МИД России: призыв ко всем стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия.
- В США Белый дом рекомендовал принять соответствующие меры для обеспечения спокойствия.
- Иордания назвала атаку на мечеть варварской и осудила Израиль.
Что говорят спортсмены
Рияд Марез и Ашраф Хакими поддерживают палестинскую сторону. Эльнени тоже за нее.
Солидарность с палестинской стороной выразили и два клуба из Катара перед полуфиналом своего Кубка.
Хабиб Нурмагомедов тоже отреагировал: «Священный Коран 85:8. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального».