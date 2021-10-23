Виталий Минаков
Bellator
Bellator 269
Экс-чемпион Bellator Минаков проиграл бой на турнире в Москве. Он вывихнул палец, а судья остановил бой
вчера, 23:22
В со-главном поединке на турнире Bellator 269 Виталий Минаков проиграл Саиду Совме. В третьем раунде Минаков вывихнул палец. Судья сразу остановил бой, хотя Минаков позже вправил его обратно.
За карьеру Минаков теперь имеет 22 победы и два поражения. Он проиграл Чейку Конго на турнире Bellator 216. Минаков был чемпионом Bellator до 2014 года.
Минакову 36 лет. Он не дрался в Bellator с августа 2019 года. Тогда Минаков нокаутировал Тимоти Джонсона. На Bellator 269 Джонсон – соперник Федора Емельяненко в главном бою вечера.
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