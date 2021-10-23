Виталий Минаков
Bellator
Bellator 269
Поделиться:
Комментарии:
0
#Виталий Минаков #Bellator #Bellator 269

Экс-чемпион Bellator Минаков проиграл бой на турнире в Москве. Он вывихнул палец, а судья остановил бой

вчера, 23:22

В со-главном поединке на турнире Bellator 269 Виталий Минаков проиграл Саиду Совме. В третьем раунде Минаков вывихнул палец. Судья сразу остановил бой, хотя Минаков позже вправил его обратно.

За карьеру Минаков теперь имеет 22 победы и два поражения. Он проиграл Чейку Конго на турнире Bellator 216. Минаков был чемпионом Bellator до 2014 года.

Минакову 36 лет. Он не дрался в Bellator с августа 2019 года. Тогда Минаков нокаутировал Тимоти Джонсона. На Bellator 269 Джонсон – соперник Федора Емельяненко в главном бою вечера.

Усман Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом на турнире Bellator 269

Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
Почему прозвище Федора Емельяненко – «Последний Император»
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Виталий Минаков
#Bellator
#Bellator 269