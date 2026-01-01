Федор Емельяненко

Дата рождения
28 сентября 1976 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА в тяжелом весе по версии Pride FC
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MMA
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
#Федор Емельяненко
MMA
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче Джонсона. Они прошли взвешивание перед боем
#Bellator
MMA
Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Во сколько начало боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Дата боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Джонсон – соперник Емельяненко по следующему бою в Bellator. Он пройдет 23 октября
#Федор Емельяненко
MMA
Определился соперник Федора Емельяненко по первому с 2019 года бою. Им стал Тимоти Джонсон
#Федор Емельяненко
MMA
Федор Емельяненко проведет бой в Москве на турнире Bellator. Он не дрался с 2019 года
#Федор Емельяненко
MMA
Умер тренер Федора Емельяненко
#Федор Емельяненко
Фигурное катание
Загитова и Нурмагомедов – самые популярные спортсмены России в 2019 году
#Алина Загитова
MMA
Емельяненко вернется на три боя. Что? В 42 года?
#Федор Емельяненко